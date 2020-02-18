Dream Horse Filmi

Euros Lyn'nin yönettiği ve Neil McKay'in senaryosunu kaleme aldığı dram film
inin başrollerini Toni Collette, Damian Lewis, Joanna Page, Nicholas Farrell ve Peter Davison paylaşıyor. Yönetmen :
Euros LynSenaryo:
Neil McKayOyuncular:
Toni Collette, Damian Lewis, Joanna Page, Nicholas Farrell, Peter Davison, Siân Phillips, Owen Teale , Katherine Jenkins, Karl Johnson, Darren Evans, Raj Paul, Lynda Baron, Di Botcher, Anthony O'Donnell, Asheq Akhtar, Max Hutchinson, Alex Jordan, Brian Doherty, Pino Maiello, Rhys ap William, Carwyn Glyn, Rhys Horler, Katrina Maving, Sally Harding, Gerald Royston Horler, Ellis CochlinFilmin Türü:
DramaOrijinal Adı:
Dream HorseYapımcı Firma:
Popara FilmsYapım Yılı:
2020Yapım Ülkesi:
İngiltereOrijinal Dili:
İngilizceFilmin Süresi:
102 dk.Dağıtıcı Firma:
Popara FilmsVizyon Tarihi:
01.01.2070 Dream Horse Filmiyle ilgili detaylı bilgi için tıklayın. Sinema ile ilgili herşey için tıklayın.