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Dream Horse Filmi

Dream Horse filminin fragmanı, oyuncuları, resimleri ve tüm bilgileri. Dream Horse filminin oynadığı sinemalar ve seanslar.

18.02.2020 14:58 | Son Güncelleme: 18.02.2020 14:58Dream Horse Filmi
Euros Lyn'nin yönettiği ve Neil McKay'in senaryosunu kaleme aldığı dram film inin başrollerini Toni Collette, Damian Lewis, Joanna Page, Nicholas Farrell ve Peter Davison paylaşıyor.


: Euros Lyn
Senaryo: Neil McKay
Oyuncular: Toni Collette, Damian Lewis, Joanna Page, Nicholas Farrell, Peter Davison, Siân Phillips, Owen Teale , Katherine Jenkins, Karl Johnson, Darren Evans, Raj Paul, Lynda Baron, Di Botcher, Anthony O'Donnell, Asheq Akhtar, Max Hutchinson, Alex Jordan, Brian Doherty, Pino Maiello, Rhys ap William, Carwyn Glyn, Rhys Horler, Katrina Maving, Sally Harding, Gerald Royston Horler, Ellis Cochlin
Filmin Türü: Drama
Orijinal Adı: Dream Horse
Yapımcı Firma: Popara Films
Yapım Yılı: 2020
Yapım Ülkesi: İngiltere
Orijinal Dili: İngilizce
Filmin Süresi: 102 dk.
Dağıtıcı Firma: Popara Films
Vizyon Tarihi: 01.01.2070

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Nicholas Farrell, Joanna Page, Yönetmen, Sinema

Kaynak: InterSinema.com

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