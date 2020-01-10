Dreamland Filmi

17 yaşındaki bir gencin ailesi ile birlikte yaşadığı çiftliğe haciz gelir. Genç
, hacizi durdurmanın yolunu ararken önüne beklenmedik bir fırsat geçer. Banka soygunu yapan bir kaçak aranmaktadır ve bulan kişiye yüklü bir miktar para ödülü verilecektir. Çiftliği kurtarmak için soyguncunun peşine düşmeye karar veren genç, bir süre sonra dahil olduğu olayın beklediğinden çok daha tehlikeli olduğunu keşfeder.Yönetmen:
Miles Joris-PeyrafitteSenaryo:
Nicolaas ZwartOyuncular:
Margot Robbie, Travis Fimmel, Kerry Condon, Garrett Hedlund, Finn Cole, Darby Camp, Grayson Berry, Krista Bradley, Hans Christopher, Joe Berryman, Jane Wilson, Bruce McIntosh , Ginger T. Rex, Jacob Browne, Paul Blott, Andy Kastelic, Stephen Dinh, Tim D. Janis, Pab Schwendimann, Manny Greenfield, Jason Weiler, Cameron RamirezFilmin Türü:
DramaOrijinal Adı:
DreamlandYapımcı Firma:
Fabula FilmsYapım Yılı:
2019Yapım Ülkesi:
ABDOrijinal Dili:
İngilizceFilmin Süresi:
98 dk.Dağıtıcı Firma:
Bir FilmVizyon Tarihi:
07.08.2020 Dreamland Filmiyle ilgili detaylı bilgi için tıklayın. Sinema ile ilgili herşey için tıklayın.