20.06.2019 14:34
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DREAMLİNER'İN TÜM EKONOMİ KOLTUKLARI TÜRKİYE'DE ÜRETİLDİ

Haber: Enver ALAS - İSTANBUL,DHATürk Hava Yolları Genel Müdürü Bilal Ekşi, bu ay sonunda filoya katılacak ilk Boeing 787-9 Dreamliner tipi yolcu uçağının tüm ekonomi koltuklarının Türkiye'de yerli ve milli imkanlarla üretildiğini açıkladı.

Haber: Enver ALAS - İSTANBUL,DHA
Türk Hava YollarıGenel MüdürüBilal Ekşi, bu ay sonunda filoya katılacak ilkBoeing787-9 Dreamliner tipi yolcu uçağının tüm ekonomi koltuklarınınTürkiye'de yerli ve milli imkanlarla üretildiğini açıkladı.
THY'nin yeni nesil, uzun menzilli, yeni uçağının kabin içi video görüntülerini sosyal medya hesabından paylaşan Bilal Ekşi, " 787-9'un en güzelini en sona sakladık. Uçağın tüm ekonomi koltukları Türkiye'de dizayn edildi, üretildi. TSI firmamız tarafından yerli ve milli vizyon ile üretilen koltuklar ile uçaklarımızı donatıyoruz" ifadelerini kullandı.
İLK UÇUŞ İSTANBUL-ANTALYA HATTINDA OLACAK
25 Haziran salı günüİstanbul'da olacağı öğrenilen ilk Dreamliner'ın kuyruk tescili ise 'TC-LLA' olarak belirlendi. Uçak Türkiye'de ilk uçuşunu 8 Temmuz pazartesi saat 08.35'de İstanbul'danAntalya'ya yapacak.DREAMLİNER'İN TÜM EKONOMİ KOLTUKLARI TÜRKİYE'DE ÜRETİLDİ
Kaynak: DHA
Bilal Ekşi,İstanbul,Ekonomi,Türkiye,Güncel

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