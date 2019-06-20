DREAMLİNER'İN TÜM EKONOMİ KOLTUKLARI TÜRKİYE'DE ÜRETİLDİ

Haber: Enver ALAS - İSTANBUL,DHATürk Hava Yolları
Genel MüdürüBilal Ekşi
, bu ay sonunda filoya katılacak ilkBoeing
787-9 Dreamliner tipi yolcu uçağının tüm ekonomi koltuklarınınTürkiye
'de yerli ve milli imkanlarla üretildiğini açıkladı.
THY'nin yeni nesil, uzun menzilli, yeni uçağının kabin içi video görüntülerini sosyal medya hesabından paylaşan Bilal Ekşi, " 787-9'un en güzelini en sona sakladık. Uçağın tüm ekonomi koltukları Türkiye'de dizayn edildi, üretildi. TSI firmamız tarafından yerli ve milli vizyon ile üretilen koltuklar ile uçaklarımızı donatıyoruz" ifadelerini kullandı.
İLK UÇUŞ İSTANBUL-ANTALYA HATTINDA OLACAK
25 Haziran salı günüİstanbul
'da olacağı öğrenilen ilk Dreamliner'ın kuyruk tescili ise 'TC-LLA' olarak belirlendi. Uçak Türkiye'de ilk uçuşunu 8 Temmuz pazartesi saat 08.35'de İstanbul'danAntalya
'ya yapacak.