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Dresden'deki müze soygununda çalınan eserlerin listesi yayınlandı

Almanya'nın Dresden kentindeki bulunan ve Avrupa'nın en eski müzelerinden biri olarak kabul edilen Grünes Gewölbe Müzesi'nde gerçekleşen soygunda çalınan eserlerin listesi yayınlandı.

27.11.2019 23:46 | Son Güncelleme: 27.11.2019 23:46Dresden'deki müze soygununda çalınan eserlerin listesi yayınlandı

'nın kentindeki bulunan ve 'nın en eski müzelerinden biri olarak kabul edilen Grünes Gewölbe Müzesi'nde gerçekleşen soygunda çalınan eserlerin listesi yayınlandı. Açıklanan listede yer alan 1782 ve 1789 yıllarına ait eserlerin maddi değerinin ise 1 milyar Euro dolayında olduğu ifade edildi.

Grünes Gewölbe Müzesi'nin sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "Mücevher odasındaki soygunda, elmas gül süslemeli vitrin, elmas set, elmas mücevherler ve kraliçelerin incileri (yaklaşık 100 ayrı nesne) çalındı. Bu 3 set, Saksonya Elektörü Güçlü August'un döneminden kalmadır. Eserlerin sürümleri çoğunlukla 1782 ve 1789 yılları arasındadır" ifadeleri kullanıldı.

Öte yandan, irili ufaklı olarak 770 elmasın ve 49 karat bir elmasın yer aldığı 1728 yılından kalma bir kılıcın da çalınanlar arasında olduğu açıklandı.

Açıklanan listede yer alan 1782 ve 1789 yıllarına ait eserlerin maddi değerinin ise 1 milyar Euro dolayında olduğu ifade edildi.



Almanya, Dresden, Avrupa, Dünya

Kaynak: DHA

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