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Dresden müze soygununda hırsızlar izlerini yangın söndürücü ile kapattı

Dresden müze soygununda hırsızlar izlerini yangın söndürücü ile kapattıAlmanya, (DHA)- Almanya'nın Dresden kentinde bulunan ve Avrupa'nın en eski müzelerinden biri olan Grünes Gewölbe Müzesi'nde gerçekleşen soygunda, hırsızların izlerini yangın söndürme tüpüyle kapattıkları ortaya çıtkı.

27.11.2019 19:12 | Son Güncelleme: 27.11.2019 19:17
müze soygununda hırsızlar izlerini yangın söndürücü ile kapattı
Almanya, (DHA)- Almanya'nın Dresden kentinde bulunan ve 'nın en eski müzelerinden biri olan Grünes Gewölbe Müzesi'nde gerçekleşen soygunda, hırsızların izlerini yangın söndürme tüpüyle kapattıkları ortaya çıtkı. Öte yandan, polis, soygunda 4 hırsız olduğundan şüpheleniyor.
Dresden polisi yayınladığı açıklamada, soygunu gerçekleştiren hırsızların 4 kişi olduğundan şüphelendiklerini ifade etti. Devam eden soruşturma kapsamında kamera kayıtlarını inceleyen polis, iz bırakmamak için yangın söndürme tüpünü suç mahalline sıktıklarını açıkladı. Ayrıca soyguna ilişkin soruşturmanın özel bir komisyon tarafından incelendiği duyuruldu.
İZLERİNİ YOK ETMEK İÇİN YANGIN SÖNDÜRÜCÜ KULLANDILAR
Yapılan açıklamada, alarm sisteminin devreden çıkartılması için hırsızların müzeden metrelerce uzaktaki elektrik sistemlerinin bulunduğu yerde yangın çıkardığı ifade edildi. Kısa süre içinde, müzenin tarihi mücevherlerin bulunduğu bölümüne giriş yapan hırsızların, elmaslardan oluşan 3 set eserin cam vitrinini balta ile kırarak soygunu gerçekleştirdikleri ve suç mahalline yangın söndürme tüpünü sıkarak izlerini kapattıkları ifade edildi. Hırsızlar, dışarıda hazır bekleyen araç ile olay yerinden kaçtı. Hırsızların kaçtığı araç, polis tarafından bir yeraltı otoparkında yanmış halde bulundu.
'ÇOK PROFESYONEL VE İYİCE PLANLANMIŞ BİR SOYGUN'
Uzmanlar, soygunun çok profesyonel ve hızlı olduğu, önceden detaylı bir şekilde planlandığı ve hırsızların dakik bir şekilde soygunu gerçekleştirdikleri konusunda ortak açıklamada bulundu. Çalınan tarihi mücevherlerin altın ve gümüş bölümlerinin eritilerek, elmas ve safirlerin ise sökülerek satılabilmesi halinde bile milyonlarca euro elde edilebileceği ifade edildi.
Müze Direktörü Dirk Syndram basına yaptığı açıklamada, soygunun imkansız olduğunu, hatta neredeyse 'Görevimiz Tehlike' filmine benzer bir soygun olduğunu söyledi. Müzedeki eserlerin, 1723-1730 yılları arasında Saksonya Elektörü Güçlü August dönemine ait olduğu belirtildi. Mücevher, altın, gümüş, değerli taşlar ve çeşitli materyallerden yapılmış 3 bin civarındaki eser, müzedeki 10 farklı vitrinde sergileniyordu.
ÇALINAN TARİHİ ESERLERİN TAM LİSTESİ HENÜZ AÇIKLANMADI
Müzenin sosyal medya hesabından dün yapılan açıklamada, soygunda çalınan eserlerin tam listesinin bugün yayınlanacağı belirtildi. Ancak müzeden ya da polisten henüz çalınan parçaların listesine ilişkin herhangi bir açıklama yapılmadı.
Dresden müze soygununda hırsızlar izlerini yangın söndürücü ile kapattı

Dresden, Avrupa, DHA, Güncel

Kaynak: DHA


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