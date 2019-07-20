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Drew Crawford, Gaziantep Basketbol'da

Gaziantep Basketbol, geçtiğimiz sezon İtalya Basketbol Serie A'da MVP seçilen Amerikalı Drew Crawford'ı kadrosuna kattı.

20.07.2019 13:12 Drew Crawford, Gaziantep Basketbol
Gaziantep Basketbol, geçtiğimiz sezon İtalya Basketbol Serie A'da MVP seçilen Amerikalı Drew Crawford'ı kadrosuna kattı.

Yeni sezon için transfer çalışmalarına devam eden Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi takımlarından Gaziantep Basketbol, İtalya Serie A ekiplerinden Vanoli Basket Cremona takımında forvet pozisyonunda forma giyen ve performansı ile sezonun en iyi oyuncusu seçilen 29 yaşındaki Drew Crawford'ı bir yıllığına kadrosuna kattı.

Konu ile ilgili kırmızı-siyahlı kulüpten yapılan açıklamada, "Kulübümüz geçtiğimiz sezon İtalya Serie A ekiplerinden Vanoli Basket Cremona takımında forma giyen 1990 doğumlu, 1,96 boyundaki Drew Crawford ile 1 yıllık anlaşmaya varmıştır. Crawford, geçtiğimiz sezon 34 maçta forma giyerek 17,8 sayı, 4,2 ribaund, 1,9 asist ortalamaları ile sezonu tamamlamıştır" ifadelerine yer verildi. - GAZİANTEP
Kaynak: İHA
İtalya Serie A, basketbol, Gaziantep, İtalya, Spor

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