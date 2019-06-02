Drift atan 2 sürücüye 10 bin 20 TL ceza

Kahramanmaraş
'ın Elbistan
ilçesinde polisin tüm uyarılarına ve artan ceza miktarlarına rağmen drift atan 2 sürücüye 5 bin 10'ar TL para cezası kesildi. Her 2 sürücünün de ehliyetine el konuldu.
Elbistan'da İlçe Emniyet Müdürlüğü
Trafik Denetleme Büro Amirliği ekipleri, rutine göre bayram nedeniyle artırdıkları uygulama ve denetimlerinde 2 sürücünün drfit attığını belirledi. Yunus Emre Mahallesi'nde drift atan 46 AAZ 211 plakalı otomobilin sürücüsü ile Kışla Caddesi
'nde drift atan 08 AD 427 plakalı aracın sürücüsü polis tarafından durduruldu. Sürücülere 5 bin 10 TL idari para cezası kesilerek, ehliyetlerine 60 gün süre ile el konuldu. - KAHRAMANMARAŞ
Kaynak: İHA
Kahramanmaraş
, Elbistan
, 3. Sayfa