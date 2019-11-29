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Drift atan ehliyetsiz sürücüye 9 bin 281 lira para cezası

Tokat'ta drift atan ehliyetsiz sürücüye 9 bin 281 lira ceza para cezası kesildi.

29.11.2019 17:25 | Son Güncelleme: 29.11.2019 17:30Drift atan ehliyetsiz sürücüye 9 bin 281 lira para cezası
'ta drift atan ehliyetsiz sürücüye 9 bin 281 lira ceza para cezası kesildi.

Edinilen bilgiye göre Karşıyaka Mahallesi'nde okullar bölgesinde görevli polis, drift yapan sürücüyü durdurarak işlem yapmak istedi. Otomobil sürücüsünün durmayarak uzaklaşması sonucu trafik ekipleri tarafından araç 600 Evler Mahallesi'ndeki bir sokakta durduruldu. Trafik ekipleri tarafından durdurulan otomobil sürücüsü O.C.'nin (19) ehliyetsiz olduğu tespit edildi. Sürücüye drift atmak, ehliyetsiz araç kullanmak ve 'dur' ihtarına uymamaktan toplam 9 bin 281 TL para cezası uygulandı. sürücüsü adli işlem yapılmak üzere polis merkezine götürüldü. - TOKAT

Tokat, Polis, Araç, 3. Sayfa

Kaynak: İHA

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