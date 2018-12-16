Drift Atan Sürücülere Para Cezası

Isparta
'da, drift atarak araç kullandıkları belirlenen 2 sürücüye para cezası verildi.
Alınan bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı ekipler, Gökçay mevkisinde iki otomobilin drift attığı bilgisini aldı.
Ekipler, çevredeki MOBESE kameralarını incelemesi sonucunda, M.K. ve İ.F.A'nın otomobilerini drift atarak kullandıklarını belirledi.
İki sürücüye toplam 10 bin 20 lira para cezası verilirken, sürücülerin ehliyetlerine 2 ay el konuldu, otomobiller 2 ay trafikten men edildi.
Isparta
16 Aralık 2018 Pazar 16:07