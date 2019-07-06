DRİFT ATAN SÜRÜCÜYE 7 BİN LİRA CEZA KESİLDİ

DENİZLİ'nin Merkezefendi ilçesinde caddede drift atan sürücüye, trafiği tehlikeye tehlikeye soktuğu gerekçesiyle 7 bin lira para cezası kesildi.

Olay, saat 01.00 sıralarında Merkezefendi ilçesi Gazi Mustafa Kemal Bulvarı'nda meydana geldi. 48 LC 381 plakalı otomobil sürücüsü caddede drift yaptı. Sürücünün drift yaptığını gören polis, trafik akışını tehlikeye soktuğu gerekçesiyle aracı durdurmak istedi. Polisin dur ikazına uymayan sürücü, otomobiliyle hızla kaçarak bölgeden uzaklaştı. Yaşanan kovalamacanın ardından polis ekipleri, otomobili Saraylar Mahallesi 358 Sokak'ta terk edilmiş olarak buldu. Sürücüyü yaşadığı evde bulan polis ekipleri, "drift yaparak trafiği tehlikeye sokmak ve tehlikeli araç kullanmak" suçundan sürücü F.T'ye 7 bin lira para cezası kesti. Sürücünün ehliyetine 2 ay süreyle el konulurken, araç 2 ay süreliğine trafikten men edildi. Otomobil, çekiciyle yediemin otoparkına götürüldü.