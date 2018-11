Drift Tutkunları Kepez'de Yarıştı

26 Kasım 2018 Pazartesi 14:31



Kepez'de düzenlenen drift yarışlarına 'Hababam Sınıfı' film oyuncularıyla birlikte katılan Belediye Başkanı Hakan Tütüncü, önce drift yaptı, ardından drift tutkunları ile gösterileri izledi.Kepez Belediye Başkanı Hakan Tütüncü, Hasan Doğan Stadı otoparkında düzenlenen 'Kepez'de Drift Zamanı' etkinliğine 'Hababam Sınıfı' filmi oyuncularıyla katıldı. Çekildiği 1974 yılından bu yana ilgiyle izlenen film serisinin oyuncuları Bülent İğdiroğlu, Ercan Gezmiş, Ümit Doğru, Ergün Sözen, Mehmet Çatay, Eyüp Güçmen, Gazenfer Şener ve Cengiz Nezir ile birlikte piste gelen Başkan Tütüncü, seyircileri birlikte selamladı. Başkan Tütüncü, bize bizleri bizim gibi anlatmasıyla çok sevilen Hababam Sınıfı filmi oyuncularının bir jest yaparak yarışmaya katıldıklarını söyledi.Etkinliğe 300 otomobil katıldıSadece Antalya'dan değil, farklı il ve ilçelerden de hem yarışmacı hem de seyirci olarak katılımın gerçekleştiği etkinlikte, modifiye araçların sergisi de yapıldı. Her biri farklı özellikledeki 35 gruptan 300 aracın katıldığı etkinlikte 1 profesyonel drift aracı, 4 şov aracı da gösteri yaptı. Bir yarışmacının aracı ile drift yapan Başkan Tütüncü, izleyicilerden tam not aldı. Birkaç tur atarak lastik ısıtan Tütüncü, performansıyla yarışmacılardan geri kalmadı.Otomobil sporları merkeziOtomobil tutkunlarını sık sık Kepez'de buluşturduklarını hatırlatan Başkan Hakan Tütüncü, birkaç yıl önce burada söz verdiği drift ile drag pistini tamamlamış olmalarının mutluluğunu yaşadıklarını söyledi. Odabaşı Mahallesi'ndeki pistin Türkiye'nin birçok yerinden gelen otomobil tutkunlarını bir araya getirdiğini belirten Tütüncü, 3 km gösteri ile 50 km uzunluklarındaki off road pistlerinin de Kepezi otomobil sporlarının merkezi konumuna getirdiğini söyledi.Yaşam tarzınıza saygılıyızOtomobillerini modifiye eden tutkunların hep yanında olacaklarını vurgulayan Başkan Tütüncü, "Modifiyecilik yanlış bir iş değil, bu bir tutku, yaşam tarzıdır. Biz bu yaşam tarzına saygılıyız. Sizleri bu yaşam tarzınızla baş başa bırakabileceğimiz alanlar üretelim istedik. Sizler bize destek verdikçe, arkamızda durdukça, motor sporlarında Antalya bir merkez olmaya devam edecek" diye konuştu. Heyecanın dorukta yaşandığı 'Kepez'de Drift Zamanı' etkinliğinde; birinci Metin Doğan, ikinci Serdar Honamlı ve üçüncü Ufuk Kaplan oldu. Dereceye girenler kupa ile ödüllendirilirken, 35 diriftçiye de madalya verildi. - ANTALYA