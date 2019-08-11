Drift yapan sürücü kovalamaca sonucu yakalandı

Kadıköy'de drift yaparken polisin dur ihtarına uymayıp kaçan araç sürücüsü kovalamaca sonucu yakalandı.

Kadıköy İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, 8 Ağustos 02.55 sıralarında Mütevelli Çeşme Caddesi üzerinde drift yapan araç sürücüsüne dur ihtarında bulundu.

Polisten kaçmaya başlayan sürücü, demir dubalara çarpınca yanına gelen polis ekiplerinin üzerine araç sürerek kaçmaya çalıştı. Havaya ateş eden polislerden ters yöne girerek kaçmaya çalışan şüpheli tekrar demir dubalara çarptı. Yaya olarak kaçmaya çalışan ve yanına gelen ekiplere bıçakla saldıran şüpheli etkisiz hale getirilerek gözaltına alındı.

Gözaltına alınan şüpheli Sedat Ç'nin (24) alkollü ve ehliyetsiz araç kullandığı belirlendi.

Toplam 8 bin 234 lira para cezası kesilen şüphelinin, uyuşturucu ticareti, hırsızlık, silahlı kanunlara muhalefet, cinsel saldırı ve kasten yaralama suçlarından emniyette kaydı bulunduğu bildirildi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlı, adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Kaynak: AA