Drift" Yapan Sürücü Suçüstü Yakalandı

28 Kasım 2018 Çarşamba 13:47



28 Kasım 2018 Çarşamba 13:47

Erzurum'da, Atatürk Üniversitesi yerleşkesinde "drift" yaparken polislerce suçüstü yakalanan sürücüye 5 bin 10 lira para cezası kesildi.İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Atatürk Üniversitesi yerleşkesinde "drift" yapıldığı yönündeki ihbarlar üzerine çalışma başlattı.Üniversite kampüsüne gelen trafik ekibi, yerleşkedeki Nenehatun Kültür Merkezi önünde Y.U'nun kullandığı 34 Z 0463 plakalı araçla "drift" yaptığını fark etti.Ekiplerden kaçmaya çalışan Y.U. takip sonucu kısa sürede yakalandı."Drift" yaptığı için 5 bin 10 lira para cezası kesilen sürücünün ehliyetine 2 ay süreyle el koyan ekipler, aracı da 2 ay trafikten menetti.Y.U'nun "drift" yapması ve polisten kaçışı, güvenlik kameralarınca kayıt altına alındı.Polisin, İçişleri Bakanlığının kararı doğrultusunda, kentteki denetimlerini artırarak, vatandaşların huzurunu ve trafik güvenliğini tehlikeye düşüren sürücülere yönelik çalışmalarını sürdürdüğü belirtildi.