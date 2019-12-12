Haberler » 3. Sayfa » Drift yapan sürücü trafiği altüst etti - Haberler

Drift yapan sürücü trafiği altüst etti

Mersin'de yol ortasında otomobiliyle drift yapan sürücü, trafiği altüst etti.

12.12.2019 12:55 | Son Güncelleme: 12.12.2019 13:00Drift yapan sürücü trafiği altüst etti
'de yol ortasında otomobiliyle drift yapan sürücü, trafiği altüst etti.

Merkez ilçesi Gazi Mustafa Kemal Bulvarı üzerinde yaşanan ve güvenlik kameralarınca kaydedilen olay, sosyal medyada büyük tepki topladı. Görüntülere göre, Kushimato Sokak'tan aracıyla süratle GMK Bulvarı'na çıkan sürücü, otomobiliyle yol ortasında drift yapmaya başladı. Yol ortasında aracıyla sağa sola savrulan, araç ve yaya güvenliğini tehlikeye atan sürücü güçlükle durabildi. Araç trafiğinin de bir süre aksamasına neden olan sürücü, daha sonra hiçbir şey olmamış gibi yoluna devam etti. - MERSİN

Yenişehir, Mersin, 3. Sayfa

Kaynak: İHA

HABER YORUMLARI
3. Sayfa

Son Dakika Haberleri

14:31 Çinli paramiliter grupların Doğu Türkistan'da tatbikat görüntüleri paylaşıldı - Haberler
14:30 AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Dağ'dan CHP'ye "asansör rantı" soruları Açıklaması - Haberler
14:29 Kayıp inekler jandarma tarafından bulunup sahibine teslim edildi - Haberler
14:26 Kas ağrısı deyip geçmeyin - Haberler
14:26 Bacak bacak üstüne atmak sinir sıkışması yapıyor - Haberler
13:49 Ahmet Davutoğlu, yeni partisi için İçişleri Bakanlığı'na başvuru yaptı - Haberler
13:45 Genç YouTuber'ın taşla kafasına vurup denize attığı arkadaşı öldü - Haberler
12:57 Lüks rezidanstaki bir dairede bavulun içerisinde kadın cesedi bulundu - Haberler
12:45 Nijer'de askeri üsse saldırı: 73 ölü - Haberler
12.12.2019 14:41:54