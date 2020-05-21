Drift yapan sürücü yakalandı

Tuzla'da drift yaparak trafiği tehlikeye düşüren sürücü yakalandı.

21.05.2020 18:01 | Son Güncelleme: 21.05.2020 18:05

Tuzla'da drift yaparak trafiği tehlikeye düşüren sürücü yakalandı.
Trafik Denetleme Şube Müdürlüğüne bağlı Sivil Trafik Ekipler Amirliği, 20 Mayıs'ta "Yasaktan sonra biz" başlığıyla bir sürücünün drift yaparak trafiği tehlikeye düşürmesine ilişkin görüntünün sosyal medyada yer alması üzerine çalışma başlattı.
Görüntüleri inceleyen polis, plakasını tespit ettiği aracın sürücüsü M.C'yi gözaltına aldı.
Sürücü M.C'ye 6 bin 141 lira idari para cezası uygulandı.
Ayrıca sürücünün ehliyetine 60 gün süreyle el konulurken araç da 60 gün trafikten men edildi.
Araçta bulunan O.T., E.D. ve G.T'ye sosyal mesafe kuralına uymadıkları gerekçesiyle Umumi Hıfzıssıhha Kanunu uyarınca idari para cezası kesildi.
Şüpheli M.C'nin polis merkezindeki işlemleri sürüyor.

Drift yapan sürücü yakalandı

Kaynak: AA

Etiketler: Tuzla, Güncel, Haber

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