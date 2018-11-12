Drift" Yapan Sürücünün Ehliyeti İptal Edildi

Aydın
'ın Koçarlı
ilçesinde "drift" yapan sürücüye "trafiği tehlikeye düşürmek" suçundan 5 bin 10 lira cezai işlem uygulandı, ehliyeti iptal edildi.
Alınan bilgiye göre, Kent Güvenlik Yönetim Sistemi kameraları, 09 FZ 474 plakalı otomobilin Adnan Menderes
Çiftliği Kavşağı'nda drift yaptığını tespit edince konu güvenlik birimlerine bildirildi.
Bunun üzerine harekete geçen İlçe Jandarma Komutanlığına bağlı trafik ekipleri otomobili durdurdu. Sürücü A.Ö'ye "trafiği tehlikeye düşürmek" suçundan 5 bin 10 lira ceza uygulandı.
Sürücünün ehliyeti iptal edildi, otomobil de 2 ay trafikten men oldu.
Adnan Menderes,Koçarlı,Aydın
12 Kasım 2018 Pazartesi 11:31