Ters yönde drift yapan sürücüye 15 bin lira ceza kesildi

Antalya'da plakasız otomobille drift yapıp ters şeritten kaçan sürücü, polisin takibiyle yakalandı. Piyasa değeri 15 bin liranın altında olan Tofaş Murat 131 modelindeki araca 15 bin lira ceza uygulandı.

Kepez ilçesi Akdeniz Sanayi Sitesi'nde drift yaparak trafiği tehlikeye düşüren, plakası olmayan ve polisin 'dur' ihtarına uymayan sürücü, uzun süre ters şeritten gitti. Trafikte tehlike saçan sürücü, kovalamaca sonucu polis ekiplerince yakalandı.

O ANLAR KAMERADA

Drift atmak ve kent trafiğini tehlikeye sokmak suçlarından 15 bin lira ceza kesilen sürücünün otomobili de 60 gün trafikten men edildi. Kaçma anı ise görüntülere saniye saniye yansıdı.

İl merkezi ve ilçelerde drift atanlara yönelik denetimlerini sıklaştıran İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri, 2019 yılında 590 sürücüye 2 milyon 955 bin lira ceza kesildiğini belirtti. Geçen yıl ise il merkezinde 35 araca 175 bin 350 lira, il genelinde 65 araca 325 bin 650 lira ceza kesildiği ortaya çıktı.