Drift" Yapan Sürücüye 5 Bin 10 Lira Ceza

14 Kasım 2018 Çarşamba 14:08



14 Kasım 2018 Çarşamba 14:08

Çorum'da, otomobiliyle drift yapan sürücüye 5 bin 10 lira para cezası uygulandı.İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin, trafik kazalarının önlenmesi, kurallarına uyma düzeyinin en üst seviyeye çıkarılması, denetim yoluyla sürücülerde algılanan yakalanma riski duygusunun artırılması amacıyla Kent Güvenliği Yönetim Sistemi (KGYS) aracılığıyla yürüttüğü çalışmalar devam ediyor.Kent genelindeki 59 noktada bulunan 180 kamerayla asayiş ve trafik denetimini sürdüren ekipler, özellikle emniyet kemeri kullanımı ile kırmızı ışık, cep telefonu ve kask kullanım, çift sıra park, yaya yolu park ihlalleri ve drift yapan araçlara yönelik Karayolları Trafik Kanunu'ndaki ilgili hükümler doğrultusunda yasal işlem gerçekleştiriyor.Bu kapsamda trafik ekipleri, KGYS kameralarından Sanayi Sitesi girişindeki kavşakta drift atarak trafik güvenliğini tehlikeye düşüren bir sürücü tespit etti.Sürücüye 5 bin 10 lira idari para cezası uygulayan polis, ehliyetine 2 ay süreyle el koydu, aracı da 2 ay trafikten men etti.Öte yandan, bu yıl içinde drone ve KGYS'nin yanı sıra ekipler tarafından kuralları ihlal ettikleri, trafik güvenliğini tehlikeye düşürdükleri ve saygısız araç kullandıkları tespit edilen bin 123 sürücü hakkında yasal işlem uygulandı.