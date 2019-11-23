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Drift yapan sürücüye 5 bin 578 lira ceza

Amasya'da otomobiliyle "drift" yapan sürücüye 5 bin 578 lira para cezası kesildi.

23.11.2019 15:38 | Son Güncelleme: 23.11.2019 15:39

'da otomobiliyle "drift" yapan sürücüye 5 bin 578 lira para cezası kesildi.

A.G'nin kullandığı otomobilin Savadiye Kavşağı'nda drift yaparak ilerlediğini gören bekçiler, durumu polise bildirdi.

Çevredeki güvenlik kamera görüntülerinden sürücünün drift yaptığını tespit eden ekipler, kovalamaca sonucu otomobili Şeyhcui Mahallesi'nde durdurdu.

Sürücü A.G'ye "trafiği tehlikeye düşürmek" suçundan 5 bin lira, polisin dur ikazına uymadığı için 235 lira, araç sigortası olmadığı için 108 lira, sürücü belgesini yanında bulundurmadığı için de 235 lira cezai işlem uyguladı.

Sürücünün ehliyetine iki ay süreyle el koyan polis, aracı da iki ay trafikten men etti.

Drift yapan sürücüye 5 bin 578 lira ceza

Amasya, Güncel

Kaynak: AA


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