Drift Yapan Sürücüye 9 Bin 521 TL Ceza

Eskişehir
'de, alkollü olarak kullandığı aracıyla drift yaptığı tespit edilen sürücüye toplam 9 bin 521 lira ceza kesildi, ehliyetine de 2 yıl 4 ay süreyle el konuldu.
Edinilen bilgiye göre, olay Kurtuluş Mahallesi Yargı Sokak'ta gerçekleşti. Bir otomobil sürücüsünün drift yaptığı yönündeki ihbar üzerine polis ekipleri harekete geçti. Kısa sürede yakalanan sürücü, alkolmetre
ile yapılan kontrolde 2,16 promil alkollü olduğu belirlendi. Sürücüye, alkollü araç kullanmaktan bin 256 lira, standart dışı egzoz ile araç kullanmaktan bin 2 lira, aracın muayenesinin yapılmamış olmasından 235 lira, ehliyeti alındığı halde araç kullanmaktan 2 bin 18 lira, drift yapmaktan 5 bin 10 lira olmak üzere toplam 9 bin 521 lira idari para cezası uygulandı.
Ayrıca, ceza puanı 100'ü aştığından 2 ay, drift yapmaktan 2 ay, alkollü araç kullanmaktan 2 yıl olmak üzere sürücünün ehliyetine 2 yıl 4 ay süreyle el konuldu.
Öte yandan söz konusu araç da 60 gün süreyle trafikten men edildi. - ESKİŞEHİR