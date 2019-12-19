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Drift yapan sürücüye 5 bin lira ceza verildi, ehliyetine el konuldu

Antalya'da aracıyla "drift" yaptığı tespit edilen sürücüye 5 bin 10 lira idari para cezası uygulandı. Sürücünün aracına ve ehliyetine de 2 ay süreyle el konuldu. Sürücü ayrıca psikoloğa da gidecek.

19.12.2019 09:25 | Son Güncelleme: 19.12.2019 09:39Drift yapan sürücüye 5 bin lira ceza verildi, ehliyetine el konuldu

'da aracıyla "drift" yaptığı tespit edilen sürücüye 5 bin 10 lira idari para cezası uygulandı. Sürücünün ehliyetine ve aracına ise 2 ay süreyle el konuldu, ayrıca ehliyetini geri alabilmesi için psikolog onayına gönderilecek.

5 BİN LİRA CEZA, 2 AY TRAFİKTEN MEN

Antalya'nın ilçesi Belek Mahallesi Emniyet Müdürlüğü yanında meydana gelen olayda araç sürücüsü Onur Çalışkan, "Bankadan geri dönerken, yerler mermer olduğu için zemin kaygandı. Soldan gideyim derken bir baktım soldaki yol baya bir kırık, her yer taşlar filan çıkmış. Önümdeki araç ile arka arkaya gitmeyeyim diye gaza biraz yüklendim arabamı çevirdim, oradan gittim. Gittikten bir dakika sonra zaten ışıklarda polis arkadaşlarımız geldi, beni durdurdu. Drift yaptığımı söylediler. Ben drift yapmadığımı söyledim. Beni polis karakoluna götürdüler. Orada arabamı çektiler, 5 bin 10 TL ceza yedim. İki ay ehliyetimi aldılar. İki ay sonra psikologa görünüp, göründükten sonra ehliyetimi alacağım inşallah" dedi.


Antalya, serik, 3. Sayfa

Kaynak: İHA

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