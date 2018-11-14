Drift Yapan Sürücüye Polis Acımadı

14 Kasım 2018 Çarşamba 15:53



14 Kasım 2018 Çarşamba 15:53

Çorum'da otomobiliyle drift yapan sürücüye 5 bin 10 lira ceza uygulanırken, araç 60 günü trafikten men edilerek sürücü belgesi geçici olarak 60 gün süre ile geri alındı.Çorum Emniyet Müdürlüğü tarafından trafik kazalarının önlenmesi, trafik kurallarına uyma düzeylerinin en üst seviyeye çıkarılması, kaza sonucu meydana gelen ve yaralanmaların azaltılması ile denetim faaliyetleri yoluyla sürücüler üzerindeki algılanan yakalanma riski duygusunun artırılması amacıyla çalışmalar devam ediyor.2018 yılı içerisinde Drone, KGYS (Kent Güvenliği Yönetim Sistemi) ve Emniyet Müdürlüğü Trafik ekiplerince özellikle saygısız olarak araç kullandığı (drift atan, abartılı egzozlu) tespiti yapılan bin 123 adet sürücüye yasal işlem yapıldı.İl genelinde 59 nokta, 180 adet kamera ile kentin asayiş yönünün yanı sıra ile emniyet kemeri, kırmızı ışık ihlali, cep telefonu kural ihlali, kask kullanımı ihlali, çift sıra park ihlali, yaya kaldırımı park ihlali, drift yapan araçlar gibi trafik kural ihlallerine yönelik çalışmalar yapılıyor.Sanayi Sitesi girişinde bulunan döner kavşakta herhangi bir zorunluluk olmaksızın, karayollarında dönüş kuralları dışında bilerek ve isteyerek aracını döndürdüğü tespit edilen sürücüye 5 bin 10 TL trafik idari para cezası uygulanırken, araç 60 gün trafikten men edilerek sürücünün ehliyetine de 60 gün el konuldu.Çorum Emniyet Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada, "Vatandaşlarımızın can ve mal güvenliğinin koruması, üzücü hadiseler ile karşılaşmaması amacıyla İlimiz genelinde trafik denetimleri yoğunlaştırılarak devam edecektir" ifadelerine yer verildi. - ÇORUM