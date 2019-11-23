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Drift yaptı cezayı yedi, o anlar güvenlik kamerasına yansıdı

Amasya Pirinççi Caddesi önünde drift yapan bir sürücü 5 bin 10 TL para cezası yedi.

23.11.2019 13:21 | Son Güncelleme: 23.11.2019 13:26Drift yaptı cezayı yedi, o anlar güvenlik kamerasına yansıdı
Pirinççi Caddesi önünde drift yapan bir sürücü 5 bin 10 TL para cezası yedi.

Amasya Emniyet Müdürlüğü Trafik Tescil ve Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri güvenlik kameralarını inleyerek, A.G.'ye trafiğe açık alanda drift atması nedeni ile 5 bin 10 TL para cezası uygulayarak, sürücünün belgesine 60 gün süre ile el koydu, aracı da 60 gün süre ile trafikten men etti.

Ayrıca polisin dur ikazına uymamak, araç sigortasının olmaması ve sürücü belgesini yanında bulundurmamaktan 578 TL para cezası yazıldı. Araç sürücüsü A.G.'ye toplamda 5 bin 588 TL para cezası yazılırken, drift yaptığı o anlar güvenlik kamerasına yansıdı. - AMASYA

Emniyet Müdürlüğü, Amasya, 3. Sayfa

Kaynak: İHA

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