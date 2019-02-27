Drift Yapan Sürücüye Aracın Değeri Kadar Ceza Verildi

Kütahya'nın Tavşanlı ilçesinde otomobili ile 'drift' yapan sürücü mobese kameralarına yakalandı. Tavşanlı Trafik Tescil ve Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından tespit edilen sürücüye 5 bin 10 TL para cezası ve ehliyetine 60 gün el konulma cezası verildi.

Tavşanlı ilçesi Kavaklı Mahallesi Tunçbilek caddesi üzerinde, sürücü B.D. (21) kullandığı 43 FY 209 plakalı otomobille 'drift' yaparken mobese kameralarına yakalandı. Tavşanlı Trafik Tescil ve Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri otomobil sürücüsü B.D.'nin ehliyetini 2 aylığına iptal ederken, aracı da 60 gün trafikten menetti. Ayrıca sürücüye 'trafiği tehlikeye düşürmek' suçundan 5 bin 10 TL ceza uygulandı.

Kaynak: İHA