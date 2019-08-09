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Drivee SafeCall, fonlamaya açıldı

Arıkovanı'nda fonlamaya açılan Drivee Safecall, daha fazla kişiye ulaşmak ve kendini geliştirmek için 130 bin liralık fon toplamayı hedefliyor.

09.08.2019 09:55 Drivee SafeCall, fonlamaya açıldı
Arıkovanı'nda fonlamaya açılan Drivee Safecall, daha fazla kişiye ulaşmak ve kendini geliştirmek için 130 bin liralık fon toplamayı hedefliyor.

Turkcell'in kitlesel fonlama platformu Arıkovanı'nda, trafik kazalarında hayati önem taşıyan bir ürün fonlamaya açıldı. Yapılan açıklamaya göre; akıllı sensörlerle donatılmış telematik cihaz olan Drivee SafeCall, trafik kazası olması durumunda kazayı algılayıp araç içerisiyle otomatik olarak iletişime geçilmesini sağlıyor. İhtiyaç halinde de en yakın acil müdahale ekibine durumun bildirilmesine olanak veriyor. Drivee SafeCall 'Altın Saat' olarak tanımlanan, kaza sonrası ilk dakikalarda araç içinde yer alan kişiler bilinçlerini kaybetse bile otomatik olarak devreye girdiği için müdahale ekibini olay yerine hızlıca yönlendirebiliyor. Cihaz aynı zamanda sağlık bilgileriniz ve çarpışma simülasyonunu da acil müdahale ekibine ileterek kazanın nasıl olduğu konusunda bilgilendirme yapıyor.

Müdahalelerde yüzde 50'lik iyileştirme sağlayacak

Cihazın aktif kullanımıyla acil durum müdahale süresinde kırsal alanlarda yüzde 50'lik, kentsel alanlarda yüzde 40'lık bir iyileştirme hedefleniyor. Drivee SafeCall'da yer alan yeşil tuşla kişisel asistanınıza ulaşıp uçak bileti, rezervasyon, danışma, ulaştırma gibi hizmetlerden seyahat esnasında faydalanmak da mümkün olduğu kaydedildi. Fonlamaya açılan Drivee Safecall, daha fazla kişiye ulaşmak ve kendini geliştirmek için 130 bin liralık fon toplamayı hedefliyor. - İSTANBUL

TURKCELL İLETİŞİM HİZMETLERİ A.Ş, Ekonomi

Kaynak: İHA

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