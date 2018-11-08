Drone'a Yakalanan Tarih Talancılarının Yaptıkları Baraka Yıkıldı (5)

EİRENE Kulesi'nin Haliç
Boğazı'na bakan cephesinde, Tarihi Sağır Han
'ın çatısına yapılan kaçak barakaların yıkımına başlandı. Fatih
Belediyesi ekipleri tarafından saat 14.15'te başlayan yıkım yaklaşık 2 saat sürdü.
İlk olarak hanın duvarının hemen yanına yapılan ve tahribata neden olan baraka kaldırıldı. Diğer kaçak yapıların, Anıtlar Kurulu'ndan karar çıktıktan sonra yıkılacağı bildirildi. Tarihi Sağır Han'ın çatısına yapılan bir barakanın çatısına demir monte ederken görüntülenen kişiler, DHA
drone'nuna tüfekle ateş etmişti. Tarihi kulede kazılar yapıldığı da ortaya çıkmıştı. Polis
, dün biri ateş eden 2 kişiyi gözaltına aldı. Gözaltına alınan kişilerle birlikte bazı tarihi eser kalıntılarının ele geçirildiği belirtilmişti. - İstanbul
08 Kasım 2018 Perşembe 18:52