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"Drone adam" Kahramanmaraş'ın güzelliklerini tanıtıyor

Kahramanmaraş'ta kendisini 'drone adam' olarak adlandıran Fatih Nar, 2 yıldır kentin tarihi ve doğal güzelliklerini görüntüleyerek kentin tanıtımını yapıyor.

03.12.2019 14:02 | Son Güncelleme: 03.12.2019 14:10
'ta kendisini 'drone adam' olarak adlandıran Fatih , 2 yıldır kentin tarihi ve doğal güzelliklerini görüntüleyerek kentin tanıtımını yapıyor.

Kahramanmaraş'ta 20 yıldır tanıtım sektöründe hizmet veren 39 yaşındaki Fatih Nar, 2 yıldır drone kullanıyor. Nar, kendisine ait drone ile kentin tarihi yapıları, doğal alanlar ve yaylalarını görüntülediğini ve kentin tanıtımına gönüllü olarak katkı sağladığını söyledi. Drone'un kendisi için vazgeçilmez hale geldiğini söyleyen Fatih Nar, her mevsim Kahramanmaraş'ın farklı renklerini kayıt altına aldığını, hem de doğa ile iç içe olduğunu anımsattı. Nar, "Kahramanmaraş'ta 20 yıldır bu işle uğraşıyorum ve güzel kentimizi de 2 yıldır drone ile tanıtmaya çalışıyorum. Güzel şehrimizi gönüllü olarak tüm dünyaya tanıtıyorum ve bu işi severek yapıyorum. Başkonuş Yaylası, Yavşan Yaylası, tarihi yapıtlar, doğal güzelliklerimizi 2 yıldır drone ile kayıt altına alıyorum ve yaklaşık 2 bin civarında görüntü elde ettim" dedi. - KAHRAMANMARAŞ

Kahramanmaraş, Nar, Güncel

Kaynak: İHA

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