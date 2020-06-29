(DRONE) Çorum yeni stadına kavuşuyor

Yeni stadyumun drone ile çekilmiş görüntüleri Çorum yeni stadına kavuşuyorÇORUM - Çorum Belediyesi tarafından inşa edilen 15 bin kişilik stadyum, Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından hizmete açılacak.

29.06.2020 16:13 | Son Güncelleme: 29.06.2020 16:23
Yeni stadyumun drone ile çekilmiş görüntüleri Çorum yeni stadına kavuşuyor
ÇORUM - Çorum Belediyesi tarafından inşa edilen 15 bin kişilik stadyum, Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından hizmete açılacak.
15 bin kişilik kapasiteye sahip
Çorum Belediyesinin kendi bütçesinden yaklaşık 160 milyon lira yatırımla inşa ettiği yeni stadyum, 15 bin kişilik kapasiteye sahip.
Tribün koltukları, aydınlatma ve skorbord montajının tamamlandığı stadın zemini ise alttan elektrikli ısıtmalı sisteme sahip. Genişliği 68 metre, uzunluğu ise 110 metre olan sahanın çimleri Sakarya'dan getirilen stadyumun, 25'i engelli olmak üzere 1061 araçlık park alanı bulunuyor.
Tamamı kapalı tribün olan ve 1 misafir girişi, 2 güney tribün girişi, 2 doğu tribün girişi, 2 kuzey tribün girişi yer alan stadyumun, çevre düzenlemesi ve diğer eksiklikleri giderildikten sonra en kısa sürede hizmete açılması bekleniyor.
Ankara-Samsun kara yolu kenarındaki arazide inşasına 2016 yılında başlanan 15 bin seyirci kapasiteli stadyum ile İskilip kara yolundaki eski hayvan pazarı alanında yapımına 2017'de başlanan 4 bin 840 seyirci kapasiteli spor salonu inşaatı, maddi kaynak yetersizliği ve yüklenici firmadan kaynaklanan çeşitli sebepler nedeniyle tamamlanamamıştı. (DRONE) Çorum yeni stadına kavuşuyor

Kaynak: AA

Etiketler: Çorum, Güncel, Haber

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