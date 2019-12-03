Haberler » Güncel » Drone destekli asayiş uygulaması - Haber

Drone destekli asayiş uygulaması

Ağrı'da huzur ve güven ortamını sağlamak amacıyla İl Emniyet Müdürlüğünce drone destekli "Güven 04" adı verilen uygulama yapıldı.

03.12.2019 18:50 | Son Güncelleme: 03.12.2019 18:53
'da huzur ve güven ortamını sağlamak amacıyla İl Emniyet Müdürlüğünce drone destekli "Güven 04" adı verilen uygulama yapıldı.
Ağrı İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince, vatandaşların can ve mal güvenliklerinin sağlanması, suça karışanların yakalanması ve suç işlenmesinin önüne geçmek amacıyla Küpkıran Mahallesi'nde gerçekleştirilen uygulamaya 90 polis katıldı.
İl Emniyet Müdürü Nihat Özen'in de katıldığı uygulama kapsamında mahallede durdurulan araçlar arandı.
Soğuk havaya rağmen yaya olarak mahalle aralarında devriye gezen polisler, şüpheli kişileri durdurarak üst araması ve kimlik kontrolü yaptı.
Polisler, duvarlara yazılan yazıları spreyle sildi.
2 saat süren uygulamadan dolayı mahalle sakinleri İl Emniyet Müdürü Özen ve polislere teşekkür etti.
Drone destekli asayiş uygulaması

Huzur, Ağrı, Güncel

Kaynak: AA


Güncel

Son Dakika Haberleri

19:55 Yakalanacağını anlayınca tabancayı başına dayayan şüpheli: Gelmeyin yoksa kafama sıkarım - Haber
19:54 4'lü suriye zirvesi sona erdi - Haber
19:54 Spor konyaspor'da gaziantep maçı hazırlıkları başladı - Haber
19:54 Almanya Başbakanı Angela Merkel: "(Suriye konulu Dörtlü Zirve) İyi ve yararlı bir görüşme yaptık" - Haber
19:54 Malatya'da "korsan kitap" operasyonu - Haber
19:37 Son dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Suriye konulu Dörtlü Zirve sonrası açıklama: Zirve gayet iyi geçti - Haber
18:33 Trump, bir kez daha S-400 konusunda Türkiye'ye destek verdi - Haber
18:03 Son dakika: Macron ve Trump'ın açıklamalarıyla altın ve dolar yükseldi - Haber
18:02 İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, Büyükelçiler toplantısında Avrupa Birliği'ni eleştirdi: Bir insan ömrü kadar vakit harcadık - Haber
17:57 Sınıfta bir öğrencinin sigara içtiği görüntülerle ilgili inceleme başlatıldı - Haber
13:04 DİSK'in asgari ücret talebi net 3 bin 200 TL - Haberler
11:51 1 kilo et karşılığında eşinin akrabasına kaçan genç kadın "Çocuklarımı görmeme gerek yok" sözüyle tepki çekti - Haberler
11:20 Eğlence mekanında kadın garson kavgası: 1 yaralı - Haberler
11:03 Ayakta durmakta güçlük çeken Hollandalı turisti, erkek arkadaşı yol kenarında bırakıp kaçtı - Haberler
02:41 Alevlerin arasında kalan genç kadını itfaiye eri kurtardı - Haberler
3.12.2019 20:04:52