18.06.2019 12:49
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Drone destekli kaçak sigara operasyonu - MARDİN

Mardin'in Nusaybin ilçesinde "drone" destekli düzenlenen kaçak sigara operasyonunda 8 bin 930 paket kaçak sigara ele geçirildi.

Mardin'in Nusaybin ilçesinde "drone" destekli düzenlenen kaçak sigara operasyonunda 8 bin 930 paket kaçak sigara ele geçirildi.
Nusaybin Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince gümrük kaçağı ürünlerin ele geçirilmesine ilişkin çalışma başlatıldı.
Bu kapsamda drone ile yapılan takip sonucu Nusaybin ilçesi girişindeki uygulama noktasında durdurulan kamyonetin kasasında 4 boş para kasası içerisinde oluşturan bölmelere gizlenmiş 8 bin 930 paket gümrük kaçağı sigara bulundu.
Kamyonet sürücü A.Y ile araçta bulunan R.K. gözaltına alındı.
Şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürüyor.Drone destekli kaçak sigara operasyonu - MARDİN
Kaynak: AA
Nusaybin, Mardin, Güncel

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