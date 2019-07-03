"Drone" destekli uyuşturucu operasyonu

Kocaeli'nin Karamürsel ilçesinde "drone" destekli düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 9 bin 732 kök Hint keneviri ele geçirildi.

Alınan bilgiye göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Avcıköy Mahallesi Şehitlik Deresi Döngeltepe mevkisindeki ormanlık alanda esrar maddesi elde edilmek için yasa dışı kenevir bitkisi yetiştirilmesine ilişkin çalışma başlattı.

Araştırmalarını havadan "drone" ile sürdüren ekipler, ormanlık alandaki 3 noktada ekili haldeki Hint kenevirlerini tespit etti.

Ekipler, operasyonda ele geçirdikleri 9 bin 732 kök keneviri yakarak imha etti.

Jandarma ekiplerinin olayla ilgili soruşturması devam ediyor.

Kaynak: AA