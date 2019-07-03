03.07.2019 17:14
Haberler» Güncel» Haber

"Drone" destekli uyuşturucu operasyonu

Kocaeli'nin Karamürsel ilçesinde "drone" destekli düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 9 bin 732 kök Hint keneviri ele geçirildi.

Kocaeli'nin Karamürsel ilçesinde "drone" destekli düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 9 bin 732 kök Hint keneviri ele geçirildi.
Alınan bilgiye göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Avcıköy Mahallesi Şehitlik Deresi Döngeltepe mevkisindeki ormanlık alanda esrar maddesi elde edilmek için yasa dışı kenevir bitkisi yetiştirilmesine ilişkin çalışma başlattı.
Araştırmalarını havadan "drone" ile sürdüren ekipler, ormanlık alandaki 3 noktada ekili haldeki Hint kenevirlerini tespit etti.
Ekipler, operasyonda ele geçirdikleri 9 bin 732 kök keneviri yakarak imha etti.
Jandarma ekiplerinin olayla ilgili soruşturması devam ediyor. Drone destekli uyuşturucu operasyonu
Kaynak: AA
Güncel

Son Dakika Haberleri
18:36   Cizre'nin yeni Cumhuriyet Başsavcısı Korhan Sert görevine başladı
18:36   Denizde boğulan kuzenlerin cenazeleri toprağa verildi
18:35   İş kazası: 1 yaralı
18:35   Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Hedefimiz 2023 yılında uluslararası öğrenci sayımızı 200 bine çıkarmaktır"
18:35   15 Temmuz Demokrasi Otogarı'nda asayiş uygulaması
18:34   Şanlıurfaspor'a yapılabilecek mali destek istişare edildi
18:32   Bülent Turan, Çardak Belediye Başkanı Semerci'yi kabul etti