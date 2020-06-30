"Drone" destekli uyuşturucu operasyonu

Zonguldak'ta düzenlenen uyuşturucu operasyonlarında gözaltına alınan 4 şüpheliden 1'i tutuklandı.

30.06.2020 20:26 | Son Güncelleme: 30.06.2020 21:00
Zonguldak'ta düzenlenen uyuşturucu operasyonlarında gözaltına alınan 4 şüpheliden 1'i tutuklandı.
İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince, kentte uyuşturucu ticareti yapan ve kullananların yakalanmasına yönelik çalışma başlatıldı.
Drone destekli gerçekleştirilen operasyonlarda, K.K. (70), H.Ç. (36), S.Ç. (58) ve H.Ç. (49) gözaltına alındı.
Şüphelilerin ikametlerinde ve arazilerinde yapılan aramada 534 kök Hint keneviri ele geçirildi.
Şüphelilerden S.Ç. emniyetteki işlemlerin ardından çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklanırken K.K. ve H.Ç. ifadelerinin akabinde serbest bırakıldı.
Şüpheli H.Ç'nin ise emniyetteki işlemleri devam ediyor. ’Drone’ destekli uyuşturucu operasyonu

Kaynak: AA

Etiketler: Emniyet Müdürlüğü, Zonguldak, Güncel, Haber
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