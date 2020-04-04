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Drone gören tarım işçileri şaşkına döndü

Drone gören tarım işçileri şaşkına döndü Adana'da patates tarlasında çalışan tarım işçileri kendilerini görüntüleyen drone'u görünce öne şaşırdı sonra fotoğraf çektirme yarışına girdi Adana'da patates tarlasında çalışan tarım işçileri, kendilerini görüntüleyen drone'u görünce öne şaşırdı sonra...

04.04.2020 09:04 | Son Güncelleme: 04.04.2020 09:06
Drone gören tarım işçileri şaşkına döndü
Adana 'da patates tarlasında çalışan tarım işçileri kendilerini görüntüleyen drone'u görünce öne şaşırdı sonra fotoğraf çektirme yarışına girdi
ADANA - Adana'da patates tarlasında çalışan tarım işçileri, kendilerini görüntüleyen drone'u görünce öne şaşırdı sonra da fotoğraf çektirme yarışına girdi.
Türkiye tarımının önemli bir kısmının karşılandığı Çukurova da buğday, soğan ve patates gibi ürünlerin ilk hasadı yaklaşırken tarım işçilerinin de mesaisi de arttı. Bir patates tarlasında ürünlerin arasındaki yabani otları ayıklayan tarım işçileri, kendilerini görüntüleyen drone'u görünce ilginç görüntüler verdi. Tarım işçileri drone'u görünce şaşırdı. Ardından drone'u cep telefonu ile fotoğraflama yarışına girdi. Bazı tarım işçileri havada kendilerine doğru yaklaşan drone ile öz çekim yapması dikkat çekti. Bazı tarım işçileri ise telefonunu arkadaşına verip drone'un yanına giderek onunla sanki bir canlıymış gibi fotoğraf çektirdiği görüldü. Tarım işçileri bir süre sonra işlerini kaldıkları yerden devam etti. Drone gören tarım işçileri şaşkına döndü

Kaynak: İHA

Etiketler: Adana, Genel

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Drone gören tarım işçileri şaşkına döndü
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