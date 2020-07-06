(Drone) Haliç'te suyun rengi değişti

Haliç'in bazı noktalarında deniz suyu renginde değişiklikler görüldü.

06.07.2020 18:44 | Son Güncelleme: 06.07.2020 19:10
Haliç'in bazı noktalarında deniz suyu renginde değişiklikler görüldü.
Suyun renk değişimi, Haliç Köprüsü'nden Eyüpsultan Silahtarağa'ya kadar olan bölümde kıyı kesimlerinde, bazı yerlerde ise orta kısımlarda yoğunlaşıyor. Deniz suyu renginin kahverengi ve siyaha dönüştüğü göze çarpıyor.
Havadan çekilen görüntülerde de renk değişimi dikkati çekiyor.
Eyüp'te yaşayan Mert Cavuş, Haliç'e arkadaşlarıyla sürekli geldiğini belirterek, "17 yıldır buradayım. Deniz son zamanlarda böyle olmaya başladı. Önceden Haliç'in hali böyle değildi. Daha önceden denizin dibi görünüyordu. Şimdi görünmüyor. Haliç'te çok koku oluyor. Bu koku yukarıdaki evlere de vuruyor. Buranın temizlenmesi lazım." dedi.
Bölgede yaşayan Metin Aksu ise Haliç'te balıkların artık görülmediğini belirterek, kötü koku oluştuğunu söyledi. Aksu, Haliç'in temizlenmesini beklediklerini ifade etti. (Drone) Haliç’te suyun rengi değişti

Kaynak: AA

Etiketler: Haliç, Aksu, Güncel, Haber
Haberler››Güncel››(Drone) Haliç'te suyun rengi değişti - Haberler

Son Dakika Güncel Haberleri

19:10: Balık çiftliği lojmanındaki çifte cinayet şüphelisi yakalandı (4) - Haber 19:09: MSB: 7 adet antitank mayını tespit edilerek imha edildi - Haber 19:09: Akıncı Üssü darbe girişimi davasına devam edildi - Haber 19:09: Fırat Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Yaman'dan açıklama Açıklaması - Haber 19:07: Kumluca'da toplu taşıma araçları dezenfekte ediliyor - Haber 18:25: Havai fişek fabrikasındaki patlamada ölenlerin sayısı 7'ye yükseldi - Haber 18:24: MFÖ solisti Özkan Uğur, ikinci kez kanseri yendi - Haber 17:27: Selahattin Demirtaş'ın tahliyesi için yapılan başvuru reddedildi - Haberler 15:47: Bakan Akar, Rus yapımı savaş helikopterinin önünde Libya için kararlılık mesajı verdi - Haber 14:04: Küçük çocuğun yardım çığlığına koşan genç kadın, sapığı yakalayıp emniyete teslim etti - Haberler