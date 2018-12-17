Drone Hediyeli Kağıt Uçak Yarışması

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi
SEKA Kağıt Müzesi'nde gerçekleştirilen kağıt uçak yarışmasının galibine drone hediye edildi.
Kültür ve Sosyal İşler Dairesi Başkanlığı ve Kocaeli Üniversitesi
Havacılık Kulübünce Uluslararası Sivil Havacılık Günü etkinlikleri kapsamında müzenin Kağıt Makinesi salonunda gerçekleştirilen yarışmada, katılımcılar kağıt uçak yapımı ve uçurmadaki hünerlerini sergiledi.
Etkinlikte, 100 kişi, yaptığı kağıt uçakları en uzun mesafeye ulaştırmak için mücadele etti.
Yarışmada, iki turun sonunda toplamda elde ettiği 48,22 metrelik atışıyla Anıl Ekim birinci, 47.22 metrelik toplam atış mesafesiyle Mehmet Ali Okuş ikinci, 45.07 metreyle Medeni Yalçın üçüncü oldu.
Yarışmanın birincisi Akıllı İnteraktif HD Kameralı Drone'un sahibi olurken, ikinci uzaktan kumandalı helikopter, üçüncü ise Solotürk Model Set Uçak ile ödüllendirildi.
Uçak yapımında kullanılan kağıtlar ise El Yapımı Kağıt Atölyesi'nde yeniden kullanılmak, geri dönüşüm konusunda farkındalık kazandırılmak amacıyla müze yetkililerince toplandı.
Kocaeli Büyükşehir Belediyesi
Kaynak: AA