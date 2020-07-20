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Balıkesir'de drone ile faturalandırma dönemi başlıyor

Balıkesir Büyükşehir Belediyesi, kırsal mahallelerde kullanmak için geliştirdiği drone ile sayaç okuma dönemine başladı.

20.07.2020 09:06 | Son Güncelleme: 20.07.2020 10:50

Balıkesir Büyükşehir Belediyesi iştiraklerinden Balıkesir Su ve Kanalizasyon İdaresi (BASKİ), kendi geliştirdiği yazılım sistemiyle drone vasıtasıyla sayaç okumaya başladı. BASKİ tarafından yaklaşık 1 yıldır Altıeylül ilçesine bağlı Karakavak kırsal mahallesinde test okuması yapılan sistem ile 1-1000 arasındaki sayaç 3-8 dakika arasında okunarak faturalandırılıyor.

Balıkesir'de drone ile faturalandırma dönemi başlıyor

KIRSAL MAHALLELERDE DRONE İLE FATURALANDIRMA YAPILACAK

BASKİ Genel Müdürlüğü tarafından projelendirilen Akıllı Sayaç Okuma Sistemi kapsamında drone ile su sayaçlarını okuma çalışmaları pilot bölge olarak belirlenen Karakavak Mahallesi'nde yaklaşık bir yıldır devam ediyor. BASKİ Genel Müdürlüğü 14 bin kilometrekare alana yayılan Balıkesir'in 898 kırsal mahallesinin tamamında drone aracılığıyla akıllı sayaçları faturalandırmayı hedefliyor. Radyofrekans Verici (RF) teknolojisi kullanılarak yaklaşık 160 bin su abonesinin evlerine ve bahçelerine girmeden sayaç okuma sürelerini asgariye indirecek sistem il genelinde uygulanacak. RF teknolojisiyle drone ile okunacak sayaçlardan oluşacak faturalar abonelere SMS ve mail yoluyla iletilecek.

Balıkesir'de drone ile faturalandırma dönemi başlıyor
Balıkesir’de drone ile faturalandırma dönemi başlıyor

Kaynak: İHA

Etiketler: Balıkesir, Ekonomi, Güncel, Haber
Yorumlar (6)
66: Boş işler reklam kokan hareketler
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GURBETCİ: Dunya otomatik sayaclara geceli 15 yil oldu, mesafeden otomatikmen okunuyor. Takilmasi bedava. Okuma ucreti bedava. Siz neyle ugrasiyorsunuz sorabilirmiyim acaba?
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BALIKESİRLİ: Boş işlerle uğraşmayalım lütfen. Yazı var, Kışı var, yağmuru var, rüzgarı var, avcısı var, arızası var. Köyden bir garibanı görevlendirin, üç kuruşta para verin, cebi de para görsün, hem okusun hem yazsın ne isterseniz yapsın.
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