Drone ile Hastaneler Arası Organ Taşındı

23 Kasım 2018 Cuma 15:12



23 Kasım 2018 Cuma 15:12

ABD'de, ilk kez bir insan organının drone (insansız hava aracı) ile hastaneler arasında başarılı şekilde taşındığı duyuruldu.ABD'deki Maryland Üniversitesinde yapılan araştırmayla, özel tasarlanmış konteynere konulan böbrek, çevresel faktörlerden etkilenmeden insansız hava aracıyla başarılı şekilde bir hastaneden başka bir hastaneye nakledildi.Piyasada satılan bir insansız hava aracının kullanıldığı araştırmada, konteynerin içine taşıma sırasındaki sıcaklık, basınç, irtifa, titreşim ve konum bilgilerini izlemek için özel cihaz yerleştirildi.14 uçuş boyunca değişiklikleri test eden araştırmacılar, hastaneler arası ulaşımda aracın saatte maksimum 67,6 kilometre hıza çıkabildiğini ve 4,8 kilometre mesafe aldığını tespit etti.Çalışmanın sonunda, böbrek sıcaklığının ve taşındığı konteyner içindeki atmosferin değişmediği gözlenirken, daha sonra yapılan biyopsi sonuçları da uçuşun, böbreğin yapısal bütünlüğünü etkilemediğini ortaya koydu.Çalışmada, insansız hava aracının organ naklinde başarılı bir ulaşım aracı olabileceği belirtildi.Daha hızlı ve büyük insansız hava araçlarının geliştirilmesiyle, organ sevkiyatında, "soğuk iskemi zamanı" denilen, canlı ya da kadavradan alınan organın nakledilene kadar buz içinde korunduğu sürenin azaltılabileceği kaydedildi.Çalışmanın sonuçları "IEEE Journal of Translational Engineering in Health and Medicine" dergisinde yayımlandı.