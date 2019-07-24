Haberler» 3. Sayfa» Haber

Drone ile kırmızı ışıkta geçtiği tespit edilen 60 sürücüye ceza yağdı

Karabük'te polis ekiplerinin drone destekli denetimde kırmızı ışıkta geçen 60 sürücüye 14 bin 100 TL idari para cezası kesildi.

24.07.2019 20:02 Drone ile kırmızı ışıkta geçtiği tespit edilen 60 sürücüye ceza yağdı
Karabük'te polis ekiplerinin drone destekli denetimde kırmızı ışıkta geçen 60 sürücüye 14 bin 100 TL idari para cezası kesildi.

Trafik düzeni ve güvenliğinin sağlanmasına yönelik olarak Karabük Emniyet Müdürlüğü Trafik Şube ekipleri tarafından yapılan denetimler sıklaştırıldı. Drone destekli yapılan uygulamada, kırmızı ışıkta geçen sürücüler anbean kayıt altına alındı. Kırmızı ışıkta geçerek kural ihlali yapan 60 sürücüye 14 bin 100 TL idari para cezası kesildi. - KARABÜK

Karabük, 3. Sayfa

Kaynak: İHA

YORUMLAR
Son Dakika Haberleri
20:47   Otomobilin motosiklete çarptığı kaza güvenlik kamerasına yansıdı: 4 yaralı
20:46   Kırşehir'de trafik kazası: 8 yaralı
20:40   Kırşehir'de trafik kazası: 8 yaralı
20:39   Yağmur sonrası evini su basan hamile kadın acil doğuma alındı
20:38   Uyuşturucuya geçit yok
20:36   İntihar için köprüye çıkan genç kız "Beni kim tuttu, niye tutuyorsunuz beni abi" diyerek ağlayıp...
20:21   Otomobil kırmızı ışıkta geçen motosiklete çarptı: 4 yaralı