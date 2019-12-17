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Drone ile takip edilen kamyonda 330 kilo esrar ele geçirildi

BİNGÖL'de jandarma ekiplerince drone ile takip edilen saman yüklü kamyonda 330 kilo esrar ele geçirildi.

17.12.2019 15:17 | Son Güncelleme: 17.12.2019 15:17Drone ile takip edilen kamyonda 330 kilo esrar ele geçirildi

BİNGÖL'de jandarma ekiplerince drone ile takip edilen saman yüklü kamyonda 330 kilo esrar ele geçirildi.

İl Komutanlığı ekipleri, uyuşturucuyla mücadele kapsamında Diyarbakır'dan 'e gelen saman yüklü kamyonu takibe aldı. Araçla yapılan takip, Genç ilçesi yakınlarından sonra drone ile sürdürüldü. Kent merkezine bağlı Çeltiksuyu köye yakınlarındaki havaalanı kavşağına gelen kamyon, jandarma ekiplerince durduruldu. Narkotik köpeklerin de katımıyla kamyonda yapılan aramada saman çuvalları içerisine gizlenmiş 330 kilo esrar ele geçirildi.Olayla ilgili kamyon sürücüsü gözaltına alındı.



Jandarma, Bingöl, Güncel

Kaynak: DHA

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