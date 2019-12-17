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Drone ile tespit edilen saman yüklü kamyonda 330 kilogram esrar ele geçirildi

Bingöl'de düzenlenen operasyonda, drone tespit edilen saman yüklü kamyonda 330 kilogram esrar geçirildi.

17.12.2019 14:02 | Son Güncelleme: 17.12.2019 14:02Drone ile tespit edilen saman yüklü kamyonda 330 kilogram esrar ele geçirildi
'de düzenlenen operasyonda, drone tespit edilen saman yüklü kamyonda 330 kilogram esrar geçirildi.
Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince uyuşturucu ve bağımlılıkla mücadele kapsamında yürütülen istihbari çalışmalar neticesinde önceki gün Çeltiksuyu köyü havaalanı kavşağında narkotik dedektör köpeklerin katılımıyla operasyon yapıldı.
Operasyonda uzaktan drone ile tespit edilen saman yüklü kamyonda, saman çuvalları içerisine gizlenmiş 10'ar kilogramlık paketler halinde 330 kilogram esrar bulundu.
Gözaltına alınan bir şüpheli sevk edildiği adli mercilerce tutuklandı.
Güvenlik güçlerinin bölge halkının da desteğiyle il genelinde yürüttüğü uyuşturucu veya uyarıcı madde ile mücadele çalışmalarının aralıksız devam edeceği belirtildi.

Bingöl, Güncel

Kaynak: AA

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