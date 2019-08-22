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Drone ile uyuşturucu baskını

Çanakkale'de jandarma ekiplerinin drone ile yaptığı uyuşturucu operasyonda 4 kişi gözaltına alındı.

22.08.2019 10:54 Drone ile uyuşturucu baskını
Çanakkale'de jandarma ekiplerinin drone ile yaptığı uyuşturucu operasyonda 4 kişi gözaltına alındı.

Çanakkale İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Yenice ilçesinde 5 kişiyi uyuşturucu yetiştirdiği ve ticaretini yaptığı istihbaratı üzerine takibe aldı. 1 aylık teknik ve fiziki takibin ardından düğmeye basan jandarma ekipleri, hassas burunlu narkotik köpeği roket ve drone ile eş zamanlı operasyon düzenledi.

Operasyonda zanlılar E.Y., Z.Ç., S.G., E.Ç. kıskıvrak yakalandı. Çevrede yapılan aramalarda yakın araziye kurutulmak üzere serilen 4 kilo esrar maddesi, 913 kök kenevir bitkisi, 2 adet ruhsatsız av tüfeği ve 1 adet kurusıkı tabanca ele geçirildi.

Olayla ilgili E.Y., Z.Ç., S.G., E.Ç. isimli şüpheliler yakalanarak göz altına alınırken, olay ile ilgisi olduğu düşünülen. D.Ç. isimli şüphelinin yakalanması çalışmaları başlatıldı. - ÇANAKKALE

Çanakkale, Jandarma, 3. Sayfa

Kaynak: İHA

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