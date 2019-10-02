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Drone ile yaya geçidinde pankart açtılar

Drone ile yaya geçidinde pankart açtılar Sürücüler drone ile pankart açılarak uyarıldıBURSA - Bursa'da polis ve jandarma ekipleri yayalara önceliğe dikkat çekmek drone ile pankart açtı.

02.10.2019 15:50
Drone ile yaya geçidinde pankart açtılar
Sürücüler drone ile pankart açılarak uyarıldı
BURSA - Bursa'da polis ve jandarma ekipleri yayalara önceliğe dikkat çekmek drone ile pankart açtı.
Türkiye'nin bir çok noktasında olduğu gibi Gemlik ilçesinde de yaya geçitlerinde uygulama yapan polis ve jandarma ekipleri, sürücülerin geçtiği esnada drone ile yaya geçidinde, "Öncelik yayanın, öncelik hayatın" yazılı pankartı açtı. Yaya geçitlerinde sürücülerin dikkatli olması istendi. Yolda drone ile uyarıyı gören sürücülerin yavaşlayıp yayalara öncelik verdiği görüldü.
Drone ile yaya geçidinde pankart açtılar

Jandarma, Bursa, Polis, Genel

Kaynak: İHA

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