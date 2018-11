Drone kullanırken dikkat

13 Kasım 2018 Salı 16:13



Drone kullanırken dikkatDünya'da ve Türkiye 'de hızla yaygınlaşan insansız hava araçlarından drone, eğitim almadan kullanıldığında can ve mal güvenliğini tehlikeye sokabiliyorTOKAT - Dünya'da ve Türkiye'de hızla yaygınlaşan insansız hava araçlarından drone, eğitim almadan kullanıldığında can ve mal güvenliğini tehlikeye sokabiliyor. Tokat 'ta Teknopark bünyesinde kurdukları şirkette drone üretimi yapılarak AR-GE çalışmaları devam ederken, drone kullanıcılarına sağlanan imkanla eğitimde veriliyor. Gaziosmanpaşa Üniversitesi Harita Mühendisliği Öğretim Üyesi Doç. Dr. Tekin Susam öncülüğünde Tokat bölgesinde ilk defa yapılan İHA pilotluk kursu eğitimine harita mühendisliği bölümü öğrencileri ilgi gösterdi. 19 Mayıs Havacılık Kulübü ve Teknomer Mühendislik işbirliği ile gerçekleştirilen 4 günlük eğitim faaliyetine katılanlara teorik bilginin ardından pratik uçuş eğitimi verildi Gaziosmanpaşa Üniversitesi Harita Mühendisliği Bölüm Başkanı Prof. Dr. Ersoy Arslan , 500 gramdan daha ağır İHA'ların ticari amaçlarla kullanılması halinde, İHA pilotluk sertifikası almalarının kanuni bir zorunluk olduğunu, İHA'larla harita üretiminin güncel teknolojilerden birisi olduğunu ve bu sebeple bu eğitimin öğrenciler ve diğer kursiyerler için son derece gerekli ve önemli olduğunu kaydetti.Drone kullanırken dikkatDoç. Dr. Tekin Susam, gelişen teknoloji ile birlikte artan drone kullanımının bilinçsizce yapılması halinde kazaların kaçınılmaz olacağına dikkat çekti. Kanuni olarak 500 gramın üzerindeki drone alan herkesin ticari olarak uçuş yapması halinde eğitim almasının zorunlu olduğuna dikkat çeken Susam,"Böyle bir eğitimden geçmeden, pilotluk sertifikasına sahip olmadan drone uçurmanın büyük ekonomik cezaları var. Bu cezalarla karşılaşmamak, can güvenliği için eğitim almaları gerekiyor. Drone kullanırken tehlikeli durumlarla karşılaşmamak için güvenlik tedbirlerine uymak gerekiyor. Bunların başında dron uçarken mutlaka cihazın takip edilmesi, iniş ve kalkışlarda drona fazla yaklaşılmaması, pervaneler takılı iken cihazla fazla oynanılmaması, kumandaya sahip olmaları gerekiyor" dedi.Drone kullanımıyla ilgili bilgi veren İHA pilotu Rüştü Çallı ise en ufak bir hatada yanlış yönlendirilen dronun kendinize veya yakınınızdaki insanlara zarar verebileceğini belirterek,"Bu nedenle profesyonel kişiler tarafından eğitim almanızı öneriyorum. Hem uçuş eğitimi hem teorik eğitimi bir arada veriyoruz. Kullanıcıların tam anlamıyla bizden yetki alıp uçuş eğitimine kendi başlarına çıkabildikleri zaman eğitimimizi bitiriyoruz" diye konuştu.Harita Mühendisliği öğrencileri ise aldıkları eğitimle dronu daha güvenli kullanabileceklerini kaydetti.