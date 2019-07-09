09.07.2019 00:48
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Drone'lu kaçak kazı operasyonunda 4 gözaltı

Drone'lu kaçak kazı operasyonunda 4 gözaltıELAZIĞ - Elazığ'da jandarma ekipleri, bir eve drone destekli düzenlediği operasyonda kaçak kazı yapan 4 kişiyi gözaltına aldı.

Drone'lu kaçak kazı operasyonunda 4 gözaltı
ELAZIĞ - Elazığ'da jandarma ekipleri, bir eve drone destekli düzenlediği operasyonda kaçak kazı yapan 4 kişiyi gözaltına aldı.
Edinilen bilgiye göre, İl Jandarma Komutanlığına bağlı ekipler, Tadım köyünde bir evin avlusunda define amaçlı kaçak kazı yapıldığı bilgisine ulaştı. Çalışma başlatan ekiplerin yaptığı takip sonrası kazı alanına drone destekli operasyon düzenlendi. Operasyonda bir evin 3 ayrı yerinde kaçak kazı yaptığı tespit edilen 4 kişi suçüstü yakalandı. Olay yerinde 40 metre elektrik kablosu, manivela, kazma, kürek ve dalgıç pompa ele geçirilirken 1 adet tarihi küpün muhafaza altında alındığı bildirildi. Drone'lu kaçak kazı operasyonunda 4 gözaltı
Kaynak: İHA
Jandarma, 3. Sayfa

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