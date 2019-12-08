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Drone pilotu adaylarına sertifika programı düzenlendi

Sinop'ta gerçekleştirilen İnsansız Hava Aracı (İHA) eğitimlerine katılan Drone pilotları, sertifikalarına kavuştu.

08.12.2019 17:28 | Son Güncelleme: 08.12.2019 17:33Drone pilotu adaylarına sertifika programı düzenlendi
'ta gerçekleştirilen İnsansız Hava Aracı (İHA) eğitimlerine katılan Drone pilotları, sertifikalarına kavuştu.

Sinop, 'deki öncü eğitim ve sertifika programlarından birine ev sahipliği yaptı. Sinop Belediyesi Çok Amaçlı Salonunda düzenlenen 'İHA Sistem Operatörü Eğitim ve Sertifika Programı' teorik eğitimin ardından, 85. Yıl Kemalettin Sami Paşa Salonunda gerçekleştirilen eğitim uçuşuna katılan 28 drone pilotu adayı, eğitimleri başarıyla tamamlayarak Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü (SHGM) onaylı ehliyet ve sertifikalarını almaya hak kazandı.

Eğitimler süresince katılımcılara teorik eğitimlerin yanı sıra simülasyon ve uçuş dersleri verildi. Ayrıca droneların tarım, inşaat, enerji, madencilik, prodüksiyon, emlak gibi birçok sektörde kullanımını ifade eden sunumlarla sektörün ticari geleceği ve beraberinde getireceği yeni meslek kolları ele alındı. Lisans tescilleri gerçekleştirilen katılımcılar, 'Drone Pilotu' unvanını alarak hızla büyüyen bir sektöre ilk ve en önemli adımı attılar. - SİNOP

İnsansız Hava Aracı, Türkiye, Sinop, Güncel

Kaynak: İHA

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