(DRONE) Sokağa çıkma yasağının ardından cadde ve sokaklar boş kaldı
GÖRÜNTÜ Cumhuriyet Meydanı Atatürk Caddesi Asi Nehri yürüyüş yolu Köprüler Yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) mücadele kapsamında sokağa çıkma yasağının başlamasının ardından Hatay'da cadde ve sokaklar boş kaldı.
11.04.2020 13:47 | Son Güncelleme: 11.04.2020 13:51
Hatay kent merkezindeki sakinlik ise drone ile havadan görüntülendi.
Görüntülerde, vatandaşların sokağa çıkma yasağına uyduğu, kentte sadece polis ve temizlik işçilerinin görev başında olduğu görüldü.
Kentte aynı zamanda bazı fırın ve eczanelerin de açık olduğu görüldü.
Kaynak: AA
Etiketler: Cumhuriyet Meydanı, Atatürk Caddesi, Hatay, Güncel