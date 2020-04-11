(Drone) Sokağa çıkma yasağının ardından Kordon Boyu ve Alsancak sokakları boş kaldı

Kordon Boyu'nun drone ile havadan görüntülenmesi

Yürüyüş, bisiklet ve araç yollarındaki sakinlik

İnsanların oturduğu çimlerdeki boşluk

Kuşlara ekmek veren görevliler

Apartman sakinlerinin balkondan balkona birbiriyle konuşması

Gündoğdu Meydanı'ndaki sakinlik

Alsancak sokaklarındaki sakinlik İZMİR - İzmir'de yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) mücadele kapsamında sokağa çıkma yasağının başlamasının ardından cadde ve sokakların boş kaldığı gözlendi. Sokağa çıkma yasağı sonrası normalde yoğunluğun yaşandığı Kordon Boyu boş kaldı. Havadan yerden görüntülenen Kordon Boyu ve Alcancak sokaklarında insan yoğunluğunun olmadığı görüldü. Öte yandan insanların balkonlarından birbiriyle konuştuğu gözlendi.