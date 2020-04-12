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(Drone) Sokağa çıkma yasağının ikinci gününde İstanbul sessizliğe büründü (5)

İstanbul'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) ile mücadele kapsamında ilan edilen sokağa çıkma yasağının ikinci gününde vatandaşların büyük oranda yasağa uyduğu, sahil, meydan, cadde ve sokakların boş kaldığı görüldü.

12.04.2020 14:26 | Son Güncelleme: 12.04.2020 14:30
İstanbul 'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) ile mücadele kapsamında ilan edilen sokağa çıkma yasağının ikinci gününde vatandaşların büyük oranda yasağa uyduğu, sahil, meydan, cadde ve sokakların boş kaldığı görüldü.
İçişleri Bakanlığının 30 büyükşehir ile Zonguldak 'ta iki gün sokağa çıkma yasağı getirmesinin ardından Türkiye'nin en kalabalık kenti İstanbul en sakin günlerini yaşıyor.
Sokağa çıkma yasağının etkileri ana yollar, sokaklar, caddeler, sahiller, işlek meydanlar ve parklar gibi İstanbul'un tüm noktalarında hissedildi.
Yaya ve taşıt trafiğinin en yoğun olduğu noktalardan Taksim, Eminönü ve Şişli gibi merkezlerde sessizlik hakim oldu.
Taksim Meydanı, önlem alan polis ekipleri ve basın mensuplarına kalırken, normal günlerde kalabalıktan dolayı yürümekte zorlanılan Eminönü Meydanı ve iskelesi ile Sarıyer sahil şeridinin de sakin olduğu görüldü.
Anadolu yakasında Üsküdar , Kadıköy ve Maltepe ilçelerinin en işlek cadde ve meydanları boş kalırken Üsküdar Meydanı ve Salacak sahili martı ve güvercinlere kaldı.
İstanbul'un işlek yerlerinden Caddebostan ile Bağdat Caddesi'nde de sakinlik ve sessizlik hakimdi.
Üsküdar sahilinde görev yapan polislerin, martı ve güvercinleri simit ve yemle besledikleri görüldü.
Meydanlar başta olmak üzere İstanbul'un birçok noktasında önlem alan polis ekipleri, uygulama noktaları oluşturarak yasak kapsamı dışında kalan vatandaşlardan kurum kimlik kartı veya çalışma belgesi istiyor. (Drone) Sokağa çıkma yasağının ikinci gününde İstanbul sessizliğe büründü (5)

Kaynak: AA

Etiketler: Zonguldak, İstanbul, Üsküdar, Güncel
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