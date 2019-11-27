Haberler » 3. Sayfa » Drone tespit etti, polis ceza kesti - Haber

Drone tespit etti, polis ceza kesti

Drone tespit etti, polis ceza kesti Kurallara uymayan sürücüler 'Drone'dan kaçamadıTEKİRDAĞ - Tekirdağ İl Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı trafik ekipleri tarafından, Kapaklı'da drone destekli trafik uygulaması gerçekleştirdi.

27.11.2019 16:31 | Son Güncelleme: 27.11.2019 16:34
Drone tespit etti, polis ceza kesti
Kurallara uymayan sürücüler 'Drone'dan kaçamadı
TEKİRDAĞ - Tekirdağ İl Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı trafik ekipleri tarafından, 'da drone destekli trafik uygulaması gerçekleştirdi. Uygulamada kural ihlali yapan sürücüler saniye saniye drone kameralarına yansıdı.
Kapaklı Trafik Büro Amirliği ekipleri ilçede bir ilki gerçekleştirerek Kapaklı çevre yolunun Yıldızkent girişinde drone destekli trafik uygulaması yaptı. Genel asayiş, kontrol ve denetim amaçlı gerçekleştirilen uygulamada ışık ihlali, emniyet kemeri ve sürücü belgeleri kontrolü gerçekleştirildi. Denetimler sonucu kurallara uymayan sürücüler, drone tarafından tespit edildi. Denetimler sonucu drone kameralarına türlü kural ihlallerinden takılan 13 araç sürücüsüne 4 bin 189 TL idari para cezası uygulandı.
Drone tespit etti, polis ceza kesti

Emniyet Müdürlüğü, Kapaklı, Polis, 3. Sayfa

Kaynak: İHA


HABER YORUMLARI
Son Dakika 3. Sayfa Haberleri
18:33 Terazi hırsızı kameraya yansıdı
18:31 Son dakika: Arnavutluk'ta 5,6 büyüklüğünde bir deprem daha oldu
18:26 Ankara'daki vergi dairesine yönelik bombalı terör saldırısı davasında istenen cezalar belli oldu
18:24 Maltepe'de kediyi köpeklere parçalatan şahıslar yakalandı
18:21 TEM Otoyolu'nda kaza: 6 yaralı
18:12 PKK/KCK terör örgütü tarafından Ankara'daki Anadolu İhtisas Vergi Dairesi'ne yönelik...
17:56 Yıkım için gelen ekibi görenler göz yaşlarına hakim olamadı! Tepki için bayrak astılar
14:07 Gündüz hayvan pazarlığı yapıp, gece evlerine girerek öldürdü
13:58 Maaşını çektikten sonra saymaya koyulan emeklinin parasını çaldı
13:47 'Sahte peygamber' İskender Erol Evrenosoğlu, Bursa'da toprağa verildi
12:24 Mevsimlik işçiydi, İngiltere'de patron oldu! Şimdi rüya gibi bir hayatı var
11:35 Öğrencisine cinsel istismar suçundan ceza alan öğretmenin kararını Yargıtay bozdu
09:09 Defalarca bıçaklanan genç kız 5 sayfalık notla yardım istedi
22:17 Fatih Altaylı'dan Ali Babacan'ı zor duruma düşüren FETÖ sorusu: Sadullah Bey'in bagajını taşımak ağır gelmeyecek mi?
21:48 Su kanalına uçan otomobili bıraktı, kaybolan altınlarını aradı
27.11.2019 18:36:42